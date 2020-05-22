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Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek

Galatasaray Kulübü, koronavirüs pandemisinin ekonomik anlamda yarattığı sıkıntılara rağmen şampiyonluk için kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, şampiyon olunması halinde takıma 2 milyon euro prim verecek.

22.05.2020 07:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:43

Tüm dünya kulüplerinde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle ekonomik tedbirler alan Galatasaray, futbolcularıyla yüzde 15'lik indirim konusunda el sıkışmıştı.

Kalan 8 haftada zirve mücadelesi vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, maddi sıkıntılara karşın şampiyonluk hedefi için önemli bir başarı primi ortaya koydu. G.Saraylı futbolcular bu sezon şampiyon olmaları halinde toplam 2 milyon euroluk ödül kazanacak. Futbolcuların her birine garanti ücretlerinin yüzde 5'ini prim olarak yatıracak. En yüksek primi Radamel Falcao elde edecek.

HAZİRAN ÖNCESİ ÖDEME

Öte yandan yönetim, sarı-kırmızılı takıma haziran ayı öncesinde maaşlarını ödeme amacında. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, futbolcularının indirim talebini kabul etmesi ile gösterdikleri fedakarlığa sezon başlamadan önce alacaklarının bir kısmını ödeyerek karşılık vermek istiyor.

Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Kaynak: Hürriyet

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