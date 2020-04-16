Galatasaray, Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edecek Galatasaray, takım bütçesini 48 milyon euro düzeyine çekme kararı aldı. Bu doğrultuda 5 milyon euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao'ya 3.5 milyon euro teklif edilecek.

Koronavirüs salgını tüm futbol dünyasını sarsarken, ekonomik tedbirler adına düğmeye basan Galatasaray, pazartesi akşamı futbolcular ve kulüp profesyoneli ile görüşmelere başladı. Takım bütçesini 48 milyon euro düzeyine çekme kararı alan sarı kırmızılılar, yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun ücretinde de indirime gidecek. Şu anda takımın en yüksek maliyetli futbolcusu olan ve Ağustos 2019'da 5 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atan Falcao'ya 1.5 milyon euro indirimle 3.5 milyon euro önerilecek.

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3 milyon 850 bin euro garanti ücret alan Sofiane Feghouli'ye 2.7 milyon euro, 3 milyon 575 bin euro garanti ücreti bulunan 2. kaptan Fernando Muslera'ya ise yapılacak teklifin 2.5 milyon euro olacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüpte görüşmeler start alırken, performansı nedeniyle ücretinin artırılması gündemde olan oyuncuların durumu da tamamen askıya alındı. Bu sezon için oyuncuların ücretlerinin 15 Mart'a kadar tamamını yatıracak olan Galatasaray, ayrıca bu sezonun geri kalanı ile alakalı da futbolcuların alacaklarını öteleyip % 30 düzeyinde indirim talep edecek.