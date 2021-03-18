"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi
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"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi

18.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:15

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'in bir taraftarın kendisine "Galatasaray'da oynamak istiyor musun?" demesi üzerine "Fener" cevabı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Bayern Münih'in Alman yıldızı Thomas Müller'in bir taraftarın "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Fener" cevabı vermesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

GALATASARAY'I DUYUNCA CEVAP VERDİ

Bir anda Türk kullanıcılar tarafından paylaşım rekoru kıran videoda Müller'in ilk başta kendisine seslenen taraftara cevap vermediği gözlemlenirken ardından Galatasaray'ı duyunca arkasını dönerek "Fener" diye bağırması da dikkat çekti.

Alman yıldızın Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcusu Mesut Özil'le yakın arkadaş olduğu biliniyor.

LÖW'DEN MİLLİ TAKIM İÇİN AÇIK KAPI

2018 Dünya Kupası sonrasında kadroya çağrılmayan üç isimden Thomas Müller ve Mats Hummels'in 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kadroya dönebileceğini söyleyen Joachim Löw, "Özel durumlar, karışıklığı kesintiye uğratabilir. Bu üçlünün geleceği benim içinde zor ve önemli bir soru olacak. Hummels ve Müller'in karakteri, başkalarını bastırmamalarıdır. Geçmiş nesillerde, liderlik rollerini tek başına üstlenen ve diğerlerini baskılayan oyuncular vardı fakat şu an durum farklı. Örneğin, Müller, Kimmich'i harika destekliyor ve enerji veriyor. Hummels mükemmel yeteneklere sahip ve hâlâ en üst seviyede oynayabilir, bundan hiç şüphem yok" diyerek milli takım için Müller'e açık kapı bırakmıştı.

'Galatasaray'da oynar mısın?' sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi
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