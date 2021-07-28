Sevenler kavuşuyor! G.Saray'da oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak

Sarı-Kırmızılı taraftarların kadroda çok görmek istediği Olimpiu Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, transfer görüşmelerini yapmak için İstanbul'a geliyor. Vulturar, sosyal medya hesabından uçuş bilgilerini paylaştı. 7-8 milyon euro civarında bu transferin bitmesi bekleniyor.

Aslan'da yabancı transferi son sürat devam ediyor. Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

YARIN İSTANBUL'DA

Daha önce Galatasaray'ın oyuncusuna yönelik ilgisini doğrulayan ve Morutan'ın Galatasaray gibi bir kulüpte oynamak isteyeceğini açıklayan Florin Vulturar, Instagram hesabı üzerinden İstanbul'a uçak biletini paylaştı. Rumen basınında da Vulturar'ın İstanbul'da transfer görüşmelerini yürüteceği belirtildi.

"KÖTÜ OYNADIM UCUZA GİTMEK İÇİN"

Morutan, "Galatasaray'da oynamayı çok istiyorum. İlk iki maç kötü oynadım hatta ucuza gideyim diye. Şaka yapıyorum elbette" açıklamasından sonra taraftarın ve Fatih Terim'in sevgisini toplamıştı. Terim dünkü toplantıda, "Paramız olmadığını biliyor ki böyle bir açıklama yapıyor. Çok beğendiğim bir oyuncu" diye konuştu.