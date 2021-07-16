Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı
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Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, sabah saatlerinde sponsor hastane Liv Hospital'ın Vadi İstanbul şubesinde sağlık kontrolünden geçen Jimmy Durmaz, akşam antrenmanında takımdan ayrı özel programı dahilinde bireysel koşulara başladı. Kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte çalıştı.Bu arada Galatasaray'da akşam idmanından sonra yeni transfer Alpaslan Öztürk'ün doğum günü kutlandı.Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı
Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı
Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı
Galatasaray'da Muslera takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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