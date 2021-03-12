Galatasaray'da Kayseri kafilesi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Galatasaray'da Kayseri kafilesi belli oldu

12.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:34
Galatasaray'da Kayseri kafilesi belli oldu

Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün Kayseri'ye hareket edecek olan sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Donk, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan kadroya dahil edilmedi.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalıştı. Antrenman yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Bugün saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek olan Galatasaray'ın maç kafilesi de belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Donk, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, kafilede yer almadı. Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanına gidecek olan kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Peter Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Ferhan Şensoy Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Kayseri kafilesi belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:37:58. #1.15#
title