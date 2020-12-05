Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün
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Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün

05.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:42

Hatayspor maçında Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası verdiği röportajda, "Benim için rüya gibi bir gün. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçıyla sarı kırmızılı kulüpte siftah yaptı.

Takımının rakibini 3-0 mağlup ettiği maçta üçüncü golü ağlara gönderen Kerem, maç sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Benim için rüya diyebileceğim bir gün. Takım arkadaşlarım da benim heyecanıma ortak oldular. Ofsayt değil dediler. Gol olsun diye bekliyordum, Ömer Bayram da beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

İKİ DAKİKA SONRA GOLLE TANIŞTI

Mücadelenin 88. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olan 22 yaşındaki futbolcu 90. dakikada skoru 3-0 getiren golü atmayı başardı.

Galatasaray'da ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu: Rüya gibi bir gün
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 21:42:18. #1.14#
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