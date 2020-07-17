Galatasaray'da hangi futbolcular maske takmadığı için ceza aldı? Galatasaray'lı futbolcular maske takmadığı için ne kadar ceza yedi?
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Galatasaray'da hangi futbolcular maske takmadığı için ceza aldı? Galatasaray'lı futbolcular maske takmadığı için ne kadar ceza yedi?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da maske takmayan futbolcu ve yöneticilere ceza verdi. 5 futbolcu ceza alırken antrenör Necati Ateş de ceza aldı. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcular maske takmadığı için ceza aldı?

Galatasaray'da hangi futbolcular maske takmadığı için ceza aldı? Galatasaray'lı futbolcular maske takmadığı için ne kadar ceza yedi?
17.07.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:07

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı son kararları kamuoyuyla paylaştı ve Galatasaray'da maske takmama cezası verilen sporcuları açıkladı. Galatasaray'da hangi futbolcular maske takmadığı için ceza aldı? Galatasaray'lı futbolcular maske takmadığı için ne kadar ceza yedi?

GALATASARAY'DA HANGİ FUTBOLCULAR MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZA ALDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı son kararları kamuoyuyla paylaştı ve Galatasaray'da antrenör Necati Ateş'e 13 bin lira ceza veren PFDK, sarı-kırmızılı futbolcular Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri ve Emre Akbaba'yı maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 TL ile cezalandırdı. Kulübün görevlilerinden Halil Cihan Ünal ise toplam 7 bin 400 lira ceza aldı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NUN CEZA KARARLARI

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un başkanı Ali Çetin'e 28 gün, MKE Ankaragücü'nün başkanı Fatih Mert'e de 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Denizlispor Başkanı Çetin hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 65 bin lira ile cezalandırıldı. Denizlispor yöneticileri Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan ise maske kuralına uymamalarından dolayı 4 bin beş yüzer lira ceza aldı.

MKE Ankaragücü'ne maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle toplam 48 bin lira, kulüp yöneticisi Müslüm Benli'ye 4 bin 500 lira, kulüp görevlisi Okan Elmas, futbolcular Cebrail Karayel, Saba Lobjanidze, Oscar Scarione, Dever Orgill'e aynı sebeple dokuz yüzer lira ceza verildi.

PFDK, MKE Ankaragücü Başkanı Mert'e, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti ve 16 bin 500 lira, maske kuralını ihlalden dolayı da 4 bin 500 lira ceza verdi.

İttifak Holding Konyaspor'a da mensuplarının sosyal mesafe ve maske kuralına uymamalarından dolayı toplam 48 bin lira ceza kesildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na maske takmamasından ötürü 4 bin 500 lira ceza verildi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolculardan Bernard Mensah kırmızı kart nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira ceza alırken, Diego Angelo kırmızı kartı dolayısıyla 1 maçla cezalandırıldı. Diego ayrıca 4 bin 500 lira ceza aldı. Kurul, sosyal mesafe ve maske kuralına uymama nedeniyle Kayserispor yöneticisi Mustafa Tokgöz ve idarecisi Mehmet Yay'ı, dört bin beş yüzer lira cezaya çarptırdı.

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