HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

Şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, gelecek sezon altyapı oyuncularına önemli şanslar verecek ve Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş A takım kadrosuna dahil edilecek. Öte yandan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin de istediği Erzincansporlu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

01.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:17

G.Saray'da önümüzdeki sezon 'öze' dönüş için düğmeye basılacak. 17 yaşındaki Emin Bayram'ın, Bşakşehir maçında sergilediği performans hem teknik direktör Fatih Terim hem de camiadan tam not alırken 2020-21 sezonunda altyapı oyuncularına önemli bir fırsat verilecek.

Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken iki genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak. Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.

ALİ YAVUZ TARSUS'TA GOLLERİNİ SIRALIYOR

Sezon başında Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan ve 2. Lig Beyaz grubu ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak.

19 yaşındaki genç forvetin yükselişi pas geçilmeyecek ve Galatasaray kadrosundaki yerli golcü açığı da Ali Yavuz Kol ile doldurulması için Fatih Terim bu oyuncunun üzerine düşüp şans verecek. Ali Yavuz U14'ten U19'a kadar Milli Takım'da da 66 kez görev yaparken toplamda 17 kez ağları havalandırmayı başardı.

FIRSAT İYİ KULLANILIRSA, SOL BEKE TRANSFER YAPILMAYACAK

1.86 boyundaki altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan'ın ayaklarına hakim, soğukkanlı ve pas yüzdesi yüksek, kafa vuruşlarında etkili bir stoper olduğuna dikkat çeken Terim, 19 yaşındaki savunmacıyı kadroya alacak. Sol bekteki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Süleyman Luş'a da kampta forma için şans verecek.

19 yaşındaki sol bek bu şansı değerlendirirse Galatasaray transfer maliyetinden kurtulacak. Süleyman Luş da bu fırsatı iyi kullanırsa Galatasaray, Saracchi, Emre Taşdemir ve Linnes'in yer aldığı sol bek bölgesine herhangi bir takviye yapmayacak.

G.SARAY KEREM'İ F.BAHÇE'NİN ELİNDEN KAPTI

Yeni sezon öncesi birçok takım gibi kiralık ve gençlere yönelik çalışma yapan Galatasaray, başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulübün listesinde bulunan 3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Kerem Aktürkoğlu ile söz kesti.

Sezon sonu Erzincanspor'la sözleşmesi bitecek olan Kerem, 17 golle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Fatih terim'in transfer politikasını yürürlüğe koymasının ardından 21 yaşındaki ismin transferinde sona yaklaştı.

İleride ciddi sıkıntı yaşamamak için en azından bu yılki 68 milyon Euro'luk takım maliyetini en az yarıya indirmeye mecbur olan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu gibi genç yerli isimleri kadrosuna katmaya devam edecek.

Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Spor
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Spor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Spor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Spor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Spor
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Spor
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Safiye Soyman Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Uyuşturucu
Şu an buradasınız: Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:22:33. #1.14#
title