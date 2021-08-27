Galatasaray'da genç futbolcu Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı
Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı.
Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvetin bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar