Galatasaray'da genç futbolcu Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı
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Galatasaray'da genç futbolcu Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı

Galatasaray'da genç futbolcu Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı.

Galatasaray Kulübü, genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki forvetin bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray'da genç futbolcu Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı - Haberler Spor
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