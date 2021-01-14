Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki krizin detayları ortaya çıktı
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Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki krizin detayları ortaya çıktı

14.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 09:31

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla krizi net bir şekilde ortaya koyan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yönetim arasında yaşananlar ortaya çıktı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları sonrası yer yerinden oynadı. Yeni Malatyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eledikleri karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere ve gruplara değil, G.Saray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor" diyerek fitili ateşledi.

Peki İmparator'un yönetimle arasındaki ipleri koparmasına neden olan sürece nasıl gelindi ve Galatasaray'ı neler bekliyor?

İşte yaşanan krizin perde arkası;

Sezon başında Mert Hakan ve Mensah isteği gerçekleşmeyen Fatih Terim bu kez kartlarını açık oynadı ve İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohamed'den oluşan transfer listesini spor kamuoyuyla paylaştı. Terim, oyuncu satma ve transfer konusunda beklentilerini karşılayamayan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna "Artık yeter'' mesajını gönderdi.

PARA DOĞRU KULLANILMADI

Transferde taraftarı memnun edemeyen yönetim ise hocasıyla aynı görüşte değil. Kulüp içinde "Diagne ve Luyindama'ya 20 milyon eurodan fazla para ödedik. İstenen transferleri yaptık ama bu para doğru kullanılmadı'' eleştirileri dile getirilmeye başlandı.

GÖREVE DEVAM DÜŞÜNCESİ

Mayıs 2021'de Galatasaray'ı seçim bekliyor. Zoraki devam eden Mustafa Cengiz-Fatih Terim birlikteliği sezon sonunda bitebilir. Terim, Cengiz'in tekrar başkan seçilmesi halinde devam etmeyi düşünmüyor. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek İmparator, yeni başkan ve yeni yönetimle +3 yıllık opsiyonu değerlendirecek.

5 YILLIK DEĞİL 2+3 YILLIK KONTRAT

2018-19'da şampiyonluk kutlamalarında Fatih Terim'e sözleşme jesti gelmişti. Terim sahanın ortasına kurulan platformda 5 yıllık imza atmıştı. O dönem Mayıs 2021'de olağan seçim yapılacağını dikkate alan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, sözleşmeyi görev süresiyle bağladı ve 2+3 yıl opsiyonlu şeklinde düzenledi. 3 milyon euroluk garanti ücreti 18 milyon TL'ye sabitlenen Fatih Terim, sezon başında da yönetimin isteği ile yüzde 15 (2.7 milyon TL) indirime gitmişti.

TARAFTAR EVİNE GİTTİ

Teknik direktör Fatih Terim'in 'yalnızlık' açıklamalarının ardından camiada soru işaretleri oluşurken, sarı-kırmızılı futbolseverler harekete geçti. Bazı Galatasaraylı taraftarlar dün akşam Terim'in evinin önüne giderek tecrübeli çalıştırıcıya sahip çıktı. Meşaleler yakarak tezahüratta bulunan taraftarlar, "İmparatör Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde bağırdılar.

İDMAN JESTİ

Yeni Malatya maçının uzamasının ardından İstanbul'a dönüşü geciken sarı-kırmızılılarda program da aksadı. Kafile İstanbul'a dün dönerken, Fatih Terim de oyuncularına derbi öncesinde idman yaptırmadı ve bugün Florya'da toplanma talimatı verdi.

22. ŞAMPİYONLUK SONRASI TARİHİ İMZA

Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasındaki bu tarihi anlar 22. şampiyonluğun ardından yaşanmıştı. Deneyimli teknik adam ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, başkan Cengiz de "5. yıldızın eksik kanatlarını dolduracağız" sözleri ile binlerce taraftar önünde açıklamalarda bulunmuştu. Bu imza töreninin ardından tribünlerde de büyük coşku yaşanırken Türk Telekom Stadı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı ile inlemiş, 2. başkan Abdurrahim Albayrak da tribüne dönerek bu tezahürata işte böyle destek vermişti.

(Sabah)

Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasındaki krizin detayları ortaya çıktı
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