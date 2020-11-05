Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı
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Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı

05.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:50

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Belhanda takımla çalışırken, adalesinde ağrı hisseden Falcao idmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Sakatlığını atlatan Younes Belhanda antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcao ve Marcelo Saracchi takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, antrenmanı tamamlayamadı. Golcü oyuncunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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