Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Belhanda takımla çalışırken, adalesinde ağrı hisseden Falcao idmanı yarıda bıraktı.