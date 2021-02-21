Galatasaray'da Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

21.02.2021 15:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:12
Galatasaray'da Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

Halil Dervişoğlu takımla çalıştıGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Halil Dervişoğlu takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas oyunları ve ardından dar alan oyunlar üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığı yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı.Covid-19 hastalık süreci atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı.Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına Salı günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Galatasaray'da Erzurumspor maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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