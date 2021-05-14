Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
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Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti

Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
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Galatasaray, Denizlispor karşısında 4-1 kazanarak Süper Lig'de son haftaya girilirken lider Beşiktaş'la puanları eşitledi. Sarı-kırmızılılar bu zafer sonrası şampiyonluk havasına girerken tüm takımda moraller en üst seviyeye çıktı. Denizli dönüşünde bütün futbolcular, Terim'in evinize gidebilirsiniz demesine rağmen takım otobüsüyle Metin Oktay Tesislerine döndü ve burada hep birlikte çorba içtiler.

Beşiktaş'ın Karagümrük'e kaybetmesi sonrasında Galatasaray, Denizlispor'u devirerek son haftaya siyah-beyazlılarla kafa kafaya girdi. Salı akşamı oynanan maçtan sonra gece yarısı İstanbul'a dönen Galatasaray kafilesi hep beraber Florya'ya döndü. Hep beraber tesislerde çorba içen futbolcular, şampiyonluk tezahüratlarıyla kutlamalar yaptı.

FLORYA'DA BAYRAM HAVASI

Akşam'ın haberine göre; Gece 03.30'a kadar tesislerde kalan futbolculara kulübün aşçıları çorba hazırladı. Oyuncuların şampiyonluk tezahüratları yaptığı öğrenildi. Galatasaraylı futbolcuların son derece motive ve keyifli oldukları belirtildi. Yeni Malatyaspor maçı için ilk planlar da zafer gecesinde yapıldı. Fatih Terim ve teknik heyet, vakit kaybetmeden Yeni Malatyaspor maçı için taktik hazırlıklarına başladı. Oyuncular da tesislerde Malatya sınavı için konuşmalar yaptı.

BAŞLAMA DÜDÜĞÜYLE BİRLİKTE SALDIRACAKLAR

Sarı-Kırmızılı ekipte şampiyonluk için bol gollü bir Malatya galibiyeti gerektiği için Terim, cumartesi günü tamamen hücum odaklı bir takımı sahaya sürecek. Başlama düdüğüyle birlikte saldırmayı planlayan Terim, futbolcularının tamamen motive olması sebebiyle oldukça mutlu. Sarı-Kırmızılı takımda kaptanlar da maç gününe kadar idmanlar haricinde toplantılar düzenleyecek. Herkesin Malatya'ya karşı tam konsantre çıkması sağlanacak.

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