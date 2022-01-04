Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor
Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Aslan, 3 futbolcu için 55 milyon euro (825 milyon lira) gelir bekliyor.
Sarı-Kırmızılılar'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıdan kritik kararlar çıktı. Posta'nın haberine göre; Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
FARK 41 MİLYON EURO
Aslan bu üç futbolcu için toplamda 14 milyon euroluk ödeme yaptı. Şimdi bu isimlerden 55 milyon euroluk gelir bekleniyor.
İTALYANLAR SIRADA
Napoli ve Roma'nın yanı sıra Manchester United'ın da Marcao'ya ilgisi olduğu belirtildi. Aslan Marcao için 20 milyon euro ve sonraki satıştan pay istiyor. Nelsson da Milan ve Inter'in gözdesi. Danimarkalı stoperden 25 milyon euro bekleniyor. Marsilya ve Lille'in peşinde olduğu Mohamed için de 10 milyon euro ücret belirlendi.
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