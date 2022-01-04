Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Aslan, 3 futbolcu için 55 milyon euro (825 milyon lira) gelir bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da ara transfer dönemi hareketli geçecek. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıdan kritik kararlar çıktı. Posta'nın haberine göre; Marcao, Nelsson ve Mohamed'e gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

FARK 41 MİLYON EURO

Aslan bu üç futbolcu için toplamda 14 milyon euroluk ödeme yaptı. Şimdi bu isimlerden 55 milyon euroluk gelir bekleniyor.

Galatasaray'da çılgın plan! 825 milyon liralık gelir bekleniyor

İTALYANLAR SIRADA

Napoli ve Roma'nın yanı sıra Manchester United'ın da Marcao'ya ilgisi olduğu belirtildi. Aslan Marcao için 20 milyon euro ve sonraki satıştan pay istiyor. Nelsson da Milan ve Inter'in gözdesi. Danimarkalı stoperden 25 milyon euro bekleniyor. Marsilya ve Lille'in peşinde olduğu Mohamed için de 10 milyon euro ücret belirlendi.

Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

Fatih Terim ile Burak Elmas arasında kriz mi var? İddialara Başkan'dan ilk yanıt

 Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Olay hakemin terfi alması çıldırttı

Galatasaraylıları çileden çıkartan görüntü! Olay hakemin terfi alması çıldırttı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title