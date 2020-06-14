Galatasaray'da çifte şok! Ryan Donk ve Adem Büyük cezalı... Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sonra bir şok daha yaşandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sonra bir şok daha yaşandı. Mücadelenin ikinci yarısında sarı kart gören Ryan Donk cezalı duruma düştü. Adem Büyük de çift sarı kart sonucu gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcular gelecek hafta oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Kaynak: Hürriyet