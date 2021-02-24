Galatasaray'da Belhanda'nın kaderini performansı belirleyecek! Yeni sözleşme için takıma katkı vermesi şart
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Galatasaray'da Belhanda'nın kaderini performansı belirleyecek! Yeni sözleşme için takıma katkı vermesi şart

24.02.2021 10:48 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:39

Süper Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Younnes Belhanda'nın geleceğini performansı belirleyecek. Faslı futbolcu kalan 15 haftada takıma katkı veremezse yeni sözleşme teklif edilmeyecek.

Yeni sözleşme imzalamak isteyen fakat indirim talebine de onay vermeyen Belhanda'nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini performansı belirleyecek. Hürriyet'in haberine göre; Yeni kontrat imzalamak isteyen ancak talep edilen indirime de onay vermeyen Faslı futbolcunun artık eli zayıfladı. Ara transfer dönemindeki takviyeler de bir anlamda takımın 'Belhanda'ya mahkum' oyun planını ortadan kaldırdı.

2 HAFTADIR KESİK YEDİ

Fatih Terim'in daha iyi bir alternatifi olmadığı için sorun da yaşasa oynatmak zorunda kaldığı Belhanda, 2 haftadır kesik yedi. Fernandes'in transferi, Arda'nın orta sahada görev alması, Etebo'nun yükselen performansı derken Belhanda formasını kaybetti. Terim, hem Kasımpaşa hem de Alanya maçlarında yıldız futbolcuya ilk 11'de görev vermedi.

Galatasaray'da Belhanda'nın kaderini performansı belirleyecek! Yeni sözleşme için takıma katkı vermesi şart

KATKI VERİRSE TAKIMDA KALACAK

Sezon sonunda da yapacağı Salih Uçan transferiyle kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray'da artık kaderi bizzat Faslı oyuncunun ellerinde. Küsme ve kapris gibi bir lüksü bulunmayan Belhanda, kalan 15 haftada eğer olumlu bir katkı ve performans ortaya koyarsa sarı-kırmızılı kulüp masaya oturacak. Aksi halde masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak.

"OYNA, SÖZLEŞMEYİ HAK ET VE İMZALA!"

3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Belhanda'ya hem yönetim hem de teknik heyet açık bir mesaj verdi: "Oyna, sözleşmeyi hak et ve imzala!"

Galatasaray'da Belhanda'nın kaderini performansı belirleyecek! Yeni sözleşme için takıma katkı vermesi şart

YENİ SÖZLEŞME İÇİN YÜZDE 50'DEN FAZLA İNDİRİM

Faslı orta sahanın performansının sınıfı geçmesi ve teknik heyetin olumlu raporu halinde Galatasaray'ın, Belhanda'ya sunacağı tavan rakam belirlendi. Şu anda 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda, yeni sözleşmede yüzde 50'den fazla indirime imza atmak zorunda. Sarı kırmızılılar, teknik heyetin isteği halinde maksimum 1.2-1.5 milyon euro bandında bir garanti teklif önerecek.

Galatasaray'da Belhanda'nın kaderini performansı belirleyecek! Yeni sözleşme için takıma katkı vermesi şart
Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU KARDAN: Hiçbir büyük maçta hiçbir Avrupa kupası maçında takıma katkısı olmadı, ne yapalım böyle adamı. He ama şöyle de bir gerçek var: geldiğinden beri oynadığı bölgedeki en iyisi de maalesef o. Yani hoca da belhandadam daha iyisini istedi ama olmayınca da hep belhandayı oynatmak zorunda kaldı.
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