Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ameliyat edilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin İskoçya ile Bursa Timsah Park'ta oynadığı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında sakatlanan ve sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatının planlandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise, "Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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