Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

26.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:51

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek. TT Stadı'ndaki karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda