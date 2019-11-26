Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek. TT Stadı'ndaki karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük
CLUB BRUGGE: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda