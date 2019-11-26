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Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

26.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:51
Galatasaray-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan , A Grubu 5. hafta maçında 'nın takımını konuk edecek. TT Stadı'ndaki karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Adem Büyük

CLUB BRUGGE: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda

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