Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!
Galatasaray ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Çaykur Rizespor hangi kanalda? Galatasaray - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler! Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 3-2 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 2-3 devam ediyor. Maçın golleri aşağıdaki gibidir:
Galatasaray'ın golleri:
14. dakika : DeAndre Yedlin
31. dakika : Emre Akbaba
Çaykur Rizespor'un golleri:
2. dakika : Braian Samudio
41. dakika : Fernando Boldrin
54. dakika : Milan Skoda
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 3-2 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 19 Mart Cuma saat 19:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
ALİ SAYGIN ÖGEL(2. Yardımcı Hakem)
KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)
ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)
BAHATTİN DURAN(AVAR)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
AHMET ŞAHİN(Temsilci)
GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)
İLTER ÖZ(Temsilci)