Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!
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Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!

19.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:30
Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!

Galatasaray ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Peki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Galatasaray - Çaykur Rizespor hangi kanalda? Galatasaray - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler! Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı izle! Maçtan dakikalar! Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 3-2 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti birazdan aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 2-3 devam ediyor. Maçın golleri aşağıdaki gibidir:

Galatasaray'ın golleri:

14. dakika : DeAndre Yedlin

31. dakika : Emre Akbaba

Çaykur Rizespor'un golleri:

2. dakika : Braian Samudio

41. dakika : Fernando Boldrin

54. dakika : Milan Skoda

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 3-2 Rizespor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi. Maç bittikten sonra özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Mart Galatasaray - Rizespor maçının gollerini kim attı? Emre Akbaba golü izle!

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 19 Mart Cuma saat 19:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

ALİ SAYGIN ÖGEL(2. Yardımcı Hakem)

KUTLUHAN BİLGİÇ(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

İLTER ÖZ(Temsilci)

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