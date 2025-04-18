Galatasaray Bodrumspor maçı ne zaman? Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray-Bodrumspor maçı ne zaman sorusu, Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleleri takip eden futbolseverlerin gündeminde. Sarı-kırmızılı ekip ile Bodrumspor arasında oynanacak bu önemli karşılaşma için "Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" gibi sorular da sıkça araştırılıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Bodrumspor maçı, hem zirve mücadelesi veren Galatasaray için hem de ligde kalma hedefinde olan Bodrumspor için büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Bodrumspor maçı ne zaman? Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bodrumspor maçı, 18 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.
GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Bodrumspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, Galatasaray-Bodrumspor maçı için Rams Park Stadyumu'nda buluşacak ve bu önemli mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi, Okita
EK SEFER DUYURUSU
Metro İstanbul, yarın Galatasaray ile Bodrumspor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatlerinde Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.
Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.