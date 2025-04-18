Galatasaray Bodrumspor maçı ne zaman? Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrumspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Bodrumspor maçı, hem zirve mücadelesi veren Galatasaray için hem de ligde kalma hedefinde olan Bodrumspor için büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Bodrumspor maçı ne zaman? Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Bodrumspor maçı, 18 Nisan 2025 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Bodrumspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, Galatasaray-Bodrumspor maçı için Rams Park Stadyumu'nda buluşacak ve bu önemli mücadeleyi büyük bir heyecanla takip edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Puşcaş, Bardhi, Okita

EK SEFER DUYURUSU

Metro İstanbul, yarın Galatasaray ile Bodrumspor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatlerinde Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.

Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.