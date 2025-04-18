Galatasaray Bodrumspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Bodrumspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Bodrumspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Bodrumspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Bodrumspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Bodrumspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Bodrumspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.