Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı, kadroda kimler var?

Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'ler açıklandı mı, kadroda kimler var?
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında tarihi bir galibiyet alan Galatasaray, gözünü şimdi Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü RAMS Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ancak dev mücadele öncesinde takımda moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Liverpool maçında sakatlanan Victor Osimhen, yapılan son antrenmanda sahada yer almadı.

Dev derbiye kısa bir süre kala gözler kadroya çevrilmiş durumda. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 merak konusu olurken, teknik ekibin hangi isimlere şans vereceği taraftarların gündeminde. Peki, iki dev arasında oynanacak mücadelede Galatasaray'ın kadrosunda kimlerin olması bekleniyor, muhtemel 11 açıklandı mı?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park'ta futbolseverlerle buluşacak. Zirve yarışını bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak.

OSİMHEN TAKIMLA ÇALIŞMADI

Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık tarihi galibiyetin ardından derbi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak yapılan idmanda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

SAKATLIK ENDİŞESİ

Nijeryalı forvet, Liverpool maçında galibiyeti getiren golü kaydetmiş fakat karşılaşma sırasında sakatlık geçirmişti. Sağlık ekibinin gözetiminde bireysel programını sürdüren Osimhen'in derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Dev derbi öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de sahaya çıkacak muhtemel kadrolar.

İşte muhtemel 11'ler :

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

Osman DEMİR
