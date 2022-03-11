Galatasaray, derbinin ertelenmesi için TFF'ye gitti! Son sözü Beşiktaş söyleyecek
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray, yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan dönüş takviminin belirsiz olmasını da dile getirip Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. TFF, "Beşiktaş'la görüşün" cevabını verdi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Barcelona'dan dönemeyen Galatasaray, TFF'den kolaylık istedi.
TFF ARADAN ÇEKİLDİ
TFF, Galatasaray'ın bu talebini olumsuz karşılaşamadı. Fanatik'in haberine göre; Federasyon, "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabını verdi.
TOP BEŞİKTAŞ'TA
Türkiye Futbol Federasyonu topu Beşiktaş'a attı. Ancak Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın ertelenmesi talebine olumlu yaklaşmadı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022