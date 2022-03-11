Galatasaray, derbinin ertelenmesi için TFF'ye gitti! Son sözü Beşiktaş söyleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, derbinin ertelenmesi için TFF'ye gitti! Son sözü Beşiktaş söyleyecek

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, derbinin ertelenmesi için TFF'ye gitti! Son sözü Beşiktaş söyleyecek

Galatasaray, yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan dönüş takviminin belirsiz olmasını da dile getirip Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. TFF, "Beşiktaş'la görüşün" cevabını verdi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF ile görüştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Barcelona'dan dönemeyen Galatasaray, TFF'den kolaylık istedi.

TFF ARADAN ÇEKİLDİ

TFF, Galatasaray'ın bu talebini olumsuz karşılaşamadı. Fanatik'in haberine göre; Federasyon, "Beşiktaş'la anlaşırsanız ertelenebilir" cevabını verdi.

Galatasaray, derbinin ertelenmesi için TFF'ye başvurdu! Son sözü Beşiktaş söyleyecek

TOP BEŞİKTAŞ'TA

Türkiye Futbol Federasyonu topu Beşiktaş'a attı. Ancak Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın ertelenmesi talebine olumlu yaklaşmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Barcelona, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title