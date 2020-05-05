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Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
05.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:00

Koronavirüs salgını sonrası yaşanan maddi sıkıntı nedeniyle Younes Belhanda'yı satmayı düşünen ve hem düşük bütçeli hem de yerli transferlere yönelen Galatasaray, bonservisi Alman kulübü Wolfsburg'da bulunan milli futbolcu Yunus Mallı'yı renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. operasyon sürüyor. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan, Semih Kaya ve Arda Turan'ı da listesinde tutan Cimbom, bu isimlere Almanya'da top koşturan Yunus Mallı'yı da ekledi.

Bonservisi Wolfsburg'da olan 28 yaşındaki maestro, devre transfer döneminde Union Berlin'e bedelsiz olarak kiralanmıştı. Sezon sonu Wolfsburg'a dönecek olan Yunus'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor fakat şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu nedenle Wolfsburg'dan transfer için kolaylık istenecek.

BELHANDA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunus'u 13 Kasım 2015'te Katar ile yapılan hazırlık maçında A Milli Takım'a dahil eden ilk teknik direktör Fatih Terim'di. İkili arasında bu nedenle bir bağ oluştuğu ve Yunus'un sıcak baktığı kaydedildi. Yıllık 3 milyon 350 bin euro net maaş ödediği Younes Belhanda'yı sezon sonunda Arap takımlarına pazarlamak isteyen Cimbom, onun boşluğunu da Yunus ile doldurmayı amaçlıyor.

25 KEZ MİLLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar böylece hem maaş bütçesinde düşüş yapmayı hem de kadrodaki yerli sayısını artırma hedefine ulaşmayı planlıyor. A Milli Takım formasını 25 kez terleten Yunus Mallı, 1 kez fileleri sarstı.

(Kaynak: Fotomaç)

Spor Manşet

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