Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Eğer Şimdi Transfer Yapamazsak Ocak Ayında Yaparız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Porto, Lokomotiv ve Schalke eşleşmesini değerlendirirken transfer hakkında da konuştu.

"BÜYÜK HÜSRANA DA UĞRAYABİLİRİZ"

''Bazen en şanslı görünen kura, en şanssız. Bazen en şanssız kura en şanslı olur. Biz geçmişte tecrübeler edindik. Hem camiamızı hem ülkemizi onurlu şekilde temsil ettik. Bunun devam etmesini bekliyoruz.''

''Futbolda güçlü takımlar var, zayıf takımlar var. Zayıf takımlar daha tehlikeli olabiliyor. Büyük bir hüsrana da uğrayabiliriz. Dikkatli olmamız lazım.''

"FORVET TRANSFERİ İÇİN ÇABALIYORUZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Transfer konusunda beklenti yükseliyor fakat bunu kasıtlı olarak yapanlar da var. Gaza gelmeyiz. Önümüzde FFP kuralları ve umursamadan transfer yapamayız. Ekonomik durumumuza uyan futbolcuları araştırıyoruz." dedi.

"TRANSFER OLURSA OLUR, OLMAZ OCAK AYINDA OLUR"

Mustafa Cengiz forvet transferine de değinirken, "Transferde çok kısıtlı zamanımız var. Forvet transferi için çabalıyoruz. Yıllık ücreti skalasına uygun olan başarıya aç, karakteri düzgün futbolcular peşindeyiz. Olursa olur, olmazsa Ocak ayında olur. Şu anda bizim elimizdeki kadro çok değerli." ifadelerini kullandı.