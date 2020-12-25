Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, kulübün resmi internet sitesinden yapılan "Herkes için adalet istiyoruz" başlıklı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Sarı kırmızılı kulüp ve başkan Cengiz, Fatih Terim'in 5 maç ceza almasına tepki gösterdikleri ve resmi internet sitesinden yapılan açıklama nedeniyle disipline sevk edildi.

Dün akşam resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir. Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.

Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır."

"BU SENARYOYU BİR YERDEN HATIRLIYORUZ"

"Bu cezayla birlikte, koronavirüs karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."