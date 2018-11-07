Galatasaray Kulübünden Dikkat Çeken Paylaşım: Yolu Doğru Olanın Yükü Ağır Olur
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadında Fatih Terim ile bir araya geldi. Galatasaray resmi Twitter hesabı, Cengiz ile Terim'in fotoğrafını, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" sözüyle paylaştı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'le bir araya geldi. Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir araya geldiği fotoğraf paylaşılarak, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" yazısı dikkat çekti.
TERİM VE CENGİZ PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ
Derbinin ardından sportmenliğe aykırı davranışlarından dolayı Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in iki defa PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Galatasaray sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir paylaşım yapıldı.
"YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ AĞIR OLUR"
Yapılan paylaşımda, "Başkanımız Mustafa Cengiz, Başkan Yrd. Yusuf Günay, Başkan Yrd. Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile değerlendirmede bulundu" denilirken, fotoğrafın üstüne de "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" yazısı yazıldı.
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Bu paramator türk futbolunun yuzkarasidirCevap Yaz Yayından Kaldır
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hazımsız olmanın son çırpınışları bitti türk halkı uyandı senin futbol bilgin kaba kuvvete gaza bağlı kazandın paralar haram zıkkım olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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terım.bu.ulkenın.ımparatorudur.şıkecılerde.yuz.karasıdırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Fatih hocanın yine sebebsiz ve ani gidişinden korkuyoruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne kadar fatih terim düşmanı varsaCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır