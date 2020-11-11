Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok
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Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok

11.11.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 17:16
Galatasaray Başkanı Cengiz'den adaylık açıklaması: Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Galatasaray'da alınan seçim kararını değerlendiren Başkan Mustafa Cengiz, yeniden aday olup olmayacağı konusunda henüz bir karar vermediğini dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sarı kırmızılılarda alınan seçim kararıyla ilgili konuşan Cengiz, "Devletimizin buyruklarına ve yasalarına uyan bir camia olarak, 1 Aralık'tan sonraki en uygun tarihi verdik" dedi.

Başkan adaylarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Mustafa Cengiz, "Seçim kararını açıkladıktan sonra 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi değerli insanlar, hepsi Galatasaray, hepsi bizim gibi Galatasaray için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"BIRAKMAMI İSTİYORLAR"

Galatasaray Başkanı son olarak kendi adaylığıyla ilgili ise, "Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok. Doktorlar ve ailem bırakmamı istiyor" diye konuştu.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 17:16:32. #1.15#
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