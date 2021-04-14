Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!"

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G.Saray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve eski başkan Ünal Aysal gibi Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruya sert çıkış yaptı. Hamamcıoğlu, "Bunları saydırmaya çalışmak afaki iş. Fenerbahçe'nin bu konudaki iddiasını biraz şeye benzetiyorum... Biliyorsunuz dünyaca kabul görmüş güzellik yarışmaları vardır, bir de yöresel yarışmalar vardır. İşte Tekirdağ kiraz güzeli, şampuan güzeli gibi. Dolayısıyla ciddi bulmuyorum" dedi.

Seçime hazırlanan Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Fenerbahçe'yi ve mevcut başkan Mustafa Cengiz'i eleştirdi. Hamamcıoğlu, Fenerbahçe camiası ile gerilimi daha da yükseltecek sözler kullandı.

İşte Hamamcıoğlu'nun o açıklaması:

"BU BORÇ NASIL OLDU!"

"Son 2 yılda Galatasaray'ın finansal borcu 611 milyon liradan 1 milyar 670 milyon liraya gelmiş. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarında kendi kaynaklarımıza dönmemiz lazım.

"HEMEN DÜZELTME VAADİMİZ YOK"

Galatasaray'ın dengesiz ve disiplinsiz bir mali durumu var. Dolayısıyla diğer adaylar gibi, '2-3 yılda mali durumu düzelteceğiz, kara geçeceğiz, düzlüğe çıkacağız.' diye bir vaadimiz yok. Bu gerçekçi değil.

"BAŞARISIZLIKTAN TARİHE DÖNDÜLER"

Fenerbahçe yönetiminin böyle bir fantezi yaklaşımı oldu. 1959'dan önceki şampiyonluklar sayılsın, bunlar yıldızlara dönüştürülsün, onlar da paraya dönüşsün...Mevcut başarısızlıklarından tarihe dönerek bir şey çıkartmak çok afaki.

"LİG STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL"

Bunları saydırmaya çalışmak çok afaki bir iş. Ona bakarsanız lig standartlarına uygun olmayan Türkiye kupaları var, Galatasaray'ın da bunları saydırmaya başlaması lazım.

"TEKİRDAĞ KİRAZ GÜZELİ"

Fenerbahçe'nin bu konudaki iddiasını biraz şeye benzetiyorum... Biliyorsunuz dünyaca kabul görmüş güzellik yarışmaları vardır, bir de yöresel yarışmalar vardır. İşte Tekirdağ kiraz güzeli, şampuan güzeli gibi. Dolayısıyla çok ciddi bulmuyorum."