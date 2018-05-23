Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Listesini Tanıttı
Galatasaray'da Başkan Adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesinde yönetim kurulu listesini tanıttı.
Galatasaray Kulübü Başkan adayı Dursun Özbek, 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde listesindeki isimleri tanıttı. Bu arada GSYİAD Başkanı Metin Öztürk de Dursun Özbek'in listesine girdi.
İFTAR TOPLANTISINDA ÜYELER TANITILDI
Özbek, Kalamış'ta düzenlediği iftarlı toplantıda listesindeki üyeleri tanıttı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Özbek, bir çok projeleri olduğunu ve bu projeleri 'Galatasaray 5.0' adı altında yapacakları atılımla gerçekleştireceklerini söyledi. Projelerini 5 başlık altında toplayan özbek, bunların; Sportif Başarıda Sürdürülebilirlik, İletişim, Yeni Nesil Sponsorluk ve Pazarlama, Gayrimenkulde Gelecek ve Bugün, Dijital Evrim olduğunu ifade etti.
Başkan adayı Özbek, listesindeki isimleri tek tek kürsüye çağırırken, kendisinin seçimi kazanamaması durumunda dahi, göreve gelecek olan başkanın, bu projeleri kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Dursun Özbek
Metin Öztürk
Taner Aşkın
İbrahim Ziyal
Osman Kocaman
Niyazi Yelkencioğlu
Nasuhi Sezgin
Rıza Tevfik Morova
Levent Yaz
Ercüment Erdem
Dikran Gülmezgil
YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTESİ
Cenk Eyüboğlu
Osman Aral
Fırat Uygur
Ceyda Üçer
Kayhan Berberoğlu
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Bence eski başkan şaka yapıyor,ciddi olamaz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Insallah secilirCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Sn. Yağlı surat öncelikle sizi ve yönetiminizi ben istemiyorum yaptıklarınız yeterli bu taraftar sizin yüzünüzden kanser oluyordu artık inzivaya cekil otelinin lobisinde tavla oyna ve bizi takip et o yeterCevap Yaz 1 Yayından Kaldır