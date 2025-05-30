Galatasaray Başakşehir maçında kareografi var mı?

Galatasaray Başakşehir maçında kareografi var mı?
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Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Peki,Galatasaray Başakşehir maçında kareografi var mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Başakşehir maçında kareografi var mı?

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KAREOGRAFİ VAR MI?

RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

RAMS Başakşehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 mağlubiyet yaşayarak 54 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 19. haftada oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray Başakşehir maçında kareografi yapılacağı ifade edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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