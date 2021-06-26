Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı
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Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, 21 yaşındaki futbolcu için Keçiörengücü'ne 1.5 milyon euro ve 1 oyuncu vereceği öğrenildi. Galatasaray'ın resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor. Öte yandan Kylian Mbappe'yi beğendiğini her fırsatta dile getiren genç futbolcu, Fransız yıldızı idolü olarak görüyor.

Ankara Keçiörengücü'nde gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a imza atıyor.

GEÇEN SEZON 8 GOL VE 4 ASİSTLE OYNADI

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray son olarak 1,5 milyon euro + 1 oyuncu teklifinde bulunduğu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz geçen sezon 1.Lig'de 34 maçta 8 gol ve 4 asist yapma başarısı göstermişti.

"MBAPPE'Yİ ÖRNEK ALIYORUM"

Daha önce Radyospor'a röportaj veren Barış, "Kylian Mbappé'yi beğeniyorum ve kendime örnek alıyorum. Ümit Milli Takıma çağrılmam benim için çok güzel bir duyguydu. Hayalim A Milli Takım'da ve Avrupa'da oynamak. Avrupa Liglerini takip ediyorum ve çok beğeniyorum. Premier Lig'i hedefliyorum. İnşallah bunu da başarabilirim. Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımızı takip ediyorum, onlar bizleri gururlandırıyor. İnşallah bunu ben de başarabilirim. Benim de ilk yayınım olduğu için heyecanlandım" ifadelerini kullanmıştı.

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