Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, daha maçlara çıkmadan 9 transferin yıllık ücretini karşıladı. Toplam 6 milyon 568 bin euro alan Galatasaray, 9 transferin 6 milyon 460 bin euroluk maaşını karşıladı.

Avrupa Ligi'ne ayak bastı parası olarak 3.4 milyon euro alan Galatasaray, 10 yıllık kulüp sıralamasında 9. durumda olması sayesinde 3 milyon 168 bin euro daha alacak. Sözcü'nün haberine göre bu para, yeni transferlerin hepsinin maaşını karşıladı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı

PERFORMANS GELİRİ DE VAR

Bu sezonki yeni transferlerine toplam 6 milyon 460 bin Euro yıllık maaş ödeyecek Aslan, bu parayı Avrupa Ligi gruplarına kalarak çıkardı. Sarı-kırmızılılar, performansa göre ayrıca gelir de elde edebilir. TFF'nin talimatta yaptığı değişiklikle Avrupa'dan elde edilecek gelirin üçte ikisi limitlere yansıyacak.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nden gelen parayla yeni transferlerin maaşını karşıladı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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