Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Aralık Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi? - Haberler
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Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Aralık Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

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Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Aralık Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Altay arasında oynanıyor. Galatasaray - Altay maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Altay kaç kaç? Galatasaray - Altay golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Altay arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı bitti mi? Galatasaray - Altay maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 4 Aralık Galatasaray - Altay maçı hakkında bilgiler!

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Galatasaray - Altay maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları paylaşacağız.

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Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

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