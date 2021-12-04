Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Aralık Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Altay arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı bitti mi? Galatasaray - Altay maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 4 Aralık Galatasaray - Altay maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Altay maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları paylaşacağız.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa

Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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