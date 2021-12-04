Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? 4 Aralık Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Altay arasında oynanıyor. Galatasaray - Altay maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Altay maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Altay maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Altay kaç kaç? Galatasaray - Altay golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Altay arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Altay maçı bitti mi? Galatasaray - Altay maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 4 Aralık Galatasaray - Altay maçı hakkında bilgiler!
Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Galatasaray - Altay maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 0-0 beraberlikle devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Gol atıldığında detayları paylaşacağız.
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Cüneyt Çakır yönetiyor.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa
Altay: Mateusz, İbrahim, Murat, Cebrail, Kazım, Zeki, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba
#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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