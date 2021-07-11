Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona ulaşamadı

Galatasaray uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Alex Moreno transferinde mutlu sona ulaşamadı. Real Betis, sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte sezon sonu için mecburi satın alma opsiyonlu teklifine yanıt verdi ve futbolcu için 7 milyon euro istedi. Bu teklifin çok uzağında kalan Galatsaray için Moreno defteri kapandı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile karşılacak Galatasaray, bu maça kadar sol bek transferini sonuçlandırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takıma bir numaralı adayı Alex Moreno'dan kötü haber geldi.

TEK RESMİ TEKLİF GALATASARAY'DAN

İspanyol basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların Betis'e yaptığı son teklif de kabul görmedi. Galatasaray'ın 2 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte sezon sonu için mecburi satın alma opsiyonu olan bir teklif yaptığı, ancak Betis'in 7 milyon euroluk talebinin çok uzağında oldukları kaydedildi. 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun peşinde Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Napoli'nin de olduğu ancak şu ana kadar tek resmi teklifin Galatasaray'dan geldiği belirtildi. 27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.