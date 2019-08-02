Galatasaray Akhisar TFF Süper Kupa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2018-19 Süper Lig galibi Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası birincisi Akhisarspor arasında gerçekleşecek TFF Süper Lig biletleri satışa çıkarıldı. Bunun üzerine internette Galatasaray Akhisar TFF Süper Kupa biletleri ne kadar diye arama yapılmaya başladı. . Peki Galatasaray Akhisar TFF Süper Kupa biletleri ne kadar? Nereden alınabilir? Galatasaray Akhisar TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY AKHİSAR TFF SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Galatasaray Akhisar Süper Kupa karşılaşması, Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Kıyasıya rekabetin olacağı maçın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli değil.

GALATASARAY AKHİSAR TFF SÜPER KUPA BİLETLERİ NE KADAR?

Ankara Eryaman Stadı'nda, Akhisarspor taraftarları kapalı ve kuzey, Galatasaray taraftarları ise maraton ve güney tribünlerinde yer alacağı belirtilen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 50 TL, kapalı ve maraton tribünleri için ise 100 TL olduğu açıklandı.

GALATASARAY AKHİSAR TFF SÜPER KUPA BİLETLERİ NEREDEN ALINIYOR?

Karşılaşma biletlerinin satışı Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı gişeleri, www.passo.com.tr internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılıyor.