Süper Kupa finali saati değişti! Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06.08.2019 10:26

Süper lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar arasında yapılacak olan TFF Süper Kupa maç saati değiştirildi. TFF Süper Kupa 2019 maçında geçen dönemden kalan cezası nedeniyle Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kulübede yer alamayacak. Peki Galatasaray Akhisar Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan GS - Akhisar Süper Kupa finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda yapılacak. Maçın saati daha önceden 20.45 olarak belirlenmişti fakat 21.30 olarak değiştirildi. Süper Kupa finali Galatasaray - Akhisar maçı ATV tarafından şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AKHİSAR İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

TFF Süper Kupa da ikinci kez kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Akhisar geride bırakılan sezonda da kıyasıya mücadele etmişlerdi. Akhisar normal ve uzatma süreleriyle 1 – 1 biten maçta sarı kırmızıları 5 - 4 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

GALATASARAY 16. KEZ KUPAYI KALDIRMAK İSTİYOR

Galatasaray TFF Süper Kupa maçında galip gelerek 16. kez kupayı müzelerine götürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar, en son 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı seri penaltılarla mağlup ederek kupayı havaya kaldırmıştı.

Akhisar ise Süper Kupa'yı geçen yıl Galatasaray'ı penaltılarla yenerek tarihinde bir ilke imza attı. Galatasaray bu zamana kadar kupada oynadığı 24 maçta 15 kez kupanın sahibi oldu, 9 kez de mağlup oldu.