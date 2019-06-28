Galatasaray'a Chicharito'dan kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Javier Hernandez'in internetteki etkinliği Meksika basınında gündeme oturdu. YouTube'da kişisel bir kanalı olan, Instagram'ı aktif olarak kullanan, Twitch üzerinden oyun oynayan Meksikalı oyuncunun arkadaşları ile birlikte ünlüler gibi değil de normal insanlar gibi olduklarını göstermek amacıyla hayatlarını yayınlayacakları "The Naked Humans" (Çıplak İnsanlar) adında yeni bir Youtube kanalı açması Meksika'nın en büyük gazetesi olan Record'da manşet oldu.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİSİ

Chicharito'nun sosyal medyadaki etkinliğini yorumcularına ve uzmanlarına soran Record Gazetesi, oyuncu için "Karmakarışık" diye de bir manşet attı. Yorumculardan Felipe Ramos Rizo, "Ben kendini bu kadar sosyal ağlara adayan bir oyuncu görmedim. Bu onun için futbolu önemsememesini ve dikkatini toplayamamasına neden olacaktır" dedi.

Ignacio Suarez ise, "Maalesef son aylarda Chicharito'nun fark yarattığı tek yer internet, futbol sahası değil" yorumunu yaptı.

"LA LIGA YOLCUSU"

Öte yandan Record Gazetesi, Javier Hernandez'in gelecek ile ilgili sözlerine de yer verdi ve oyuncunun yeni adresinin La Liga olacağını iddia etti.