Galatasaray 6 transfere 300 bin euro harcadı

Bir yandan Banega'yı sonlandırmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray, diğer taraftan iç transferde bombaları patlatıyor. Dün Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı KAP'a bildiren sarı kırmızılı kulüp kadro mühendisliği bakımından yoluna dolu dizgin devam ederken, yönetimin bundan önce Adem Büyük ile Ryan Babel'i de bedavaya alması camianın takdirini topladı.

YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK

Akşam'da yer alan habere göre; Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor'a 300 bin euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan'ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, Fatih Terim ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor. Banega'nın dışında Samatta, Vedat Muric, Salvio, Deniz Türüç gibi yıldız oyuncularla ilgilenen Terim, üç kulvarda yoluna devam edecek kadroyu oluşturmak isterken, tüm bu transfer planlarının Diagne'nin satışının üstüne kurulması yönetimi bir hayli zorluyor.

Şu anda Afrika Kupası için Mısır'da olan Diagne'nin yanı sıra Belhanda ve Mariano'nun gidişlerini de onaylamaya hazırlanan Fatih Terim'in gelişmeleri an be an takip ettiği bildiriliyor.