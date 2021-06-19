Galatasaray 38. başkanını seçiyor
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Galatasaray 38. başkanını seçiyor

Galatasaray 38. başkanını seçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi başladı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısında oy verme işlemi başladı.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Sarı-kırmızılıların Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşiyor. Başkanlık seçiminde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor.

Seçim divan başkanlığına 5 adayın ortak kararıyla İrfan Aktar seçildi.

Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı, saat 15.00'te de oy verme sona erecek ve sayma işlemine geçilecek.

Üyeler Metin Öztürk için mor, İbrahim Özdemir için sarı, Eşref Hamamcıoğlu için yeşil, Burak Elmas için kırmızı ve Yiğit Şardan için gri renk pusulasına oy verecek.

Toplam 8553 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 30 sandık kullanıldı. - İSTANBUL

Galatasaray 38. başkanını seçiyor
Galatasaray 38. başkanını seçiyor
Galatasaray 38. başkanını seçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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