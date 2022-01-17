Yeni sezonda mücadele edecek Galatasaray kadrosu duyuruldu - Haberler
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Yeni sezonda mücadele edecek Galatasaray kadrosu duyuruldu

Yeni sezonda mücadele edecek Galatasaray kadrosu duyuruldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Galatasaray'ın espor kulübü Galatasaray Espor, yeni sezonda League of Legends'ta mücadele edecek akademi ve teknik kadrosunu duyurdu. Son şampiyon takım Galatasaray Espor, akademi kadrosunda değişikliğe gitti.

Galatasaray Espor, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Galatasaray Espor'un 2022 yılında Riot Games'in geliştirdiği MOBA oyunu League of Legends'ta mücadele edecek akademi ve teknik kadrosunu duyurdu.

Galatasaray Espor Akademi kadrosunda yeni sezonda mücadele edecek oyuncular açıklandı. League of Legends'ta üst koridorda Momer, Ormanda Kurama Cat ve BlacKingston, orta koridorda Warner, ADC olarak Machine, Destek görevini ise Leoo ve Mısırlı oyuncu Biskoo üstlenecek.

Galatasaray'ın 2022 Akademi takımının teknik kadrosunda ise koç görevini Berkay Özata üstlenirken İlayda Erden ise Asistan Koç görevinde yer alacak.

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Yeni sezonda mücadele edecek Galatasaray kadrosu duyuruldu

Galatasaray Espor'un paylaşımının ardından akademi oyuncuları da yeni sezona ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Mısırlı oyuncu Youssef, "Bu sezon Galatasaray için oynayacağım inşallah. Elimden gelenin en iyisini yapmak, Türk ve Mısrlı hayranlara gerçek potansiyelimi göstermek için sabırsızlanıyorum." sözlerine yer verdi.

  • Mustafa Ömer "MOMER" Sefa
  • Eren Alp "Kurama Cat" Öğdem
  • Akın "BlacKingston" Özsakallıoğlu
  • Eren "Warner" Yücel
  • Batuhan "Machine" Karagenç
  • Youssef "Biskoo" Hassan
  • Furkan "Leoo" Bilgin

Galatasaray, 2022'de mücadele edecek takımını duyurdu!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Galatasaray'ın espor kulübü Galatasaray Espor, yeni sezonda League of Legends'ta mücadele edecek akademi ve teknik kadrosunu duyurdu. Son şampiyon takım Galatasaray Espor, akademi kadrosunda değişikliğe gitti.

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