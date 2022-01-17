Yeni sezonda mücadele edecek Galatasaray kadrosu duyuruldu

Galatasaray'ın espor kulübü Galatasaray Espor, yeni sezonda League of Legends'ta mücadele edecek akademi ve teknik kadrosunu duyurdu. Son şampiyon takım Galatasaray Espor, akademi kadrosunda değişikliğe gitti.

Galatasaray Espor, Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Galatasaray Espor'un 2022 yılında Riot Games'in geliştirdiği MOBA oyunu League of Legends'ta mücadele edecek akademi ve teknik kadrosunu duyurdu.

GALATASARAY AKADEMİ KADROSUNU DUYURDU

Galatasaray Espor Akademi kadrosunda yeni sezonda mücadele edecek oyuncular açıklandı. League of Legends'ta üst koridorda Momer, Ormanda Kurama Cat ve BlacKingston, orta koridorda Warner, ADC olarak Machine, Destek görevini ise Leoo ve Mısırlı oyuncu Biskoo üstlenecek.

Galatasaray'ın 2022 Akademi takımının teknik kadrosunda ise koç görevini Berkay Özata üstlenirken İlayda Erden ise Asistan Koç görevinde yer alacak.

"POTANSİYELİMİ GÖSTERMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray Espor'un paylaşımının ardından akademi oyuncuları da yeni sezona ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Mısırlı oyuncu Youssef, "Bu sezon Galatasaray için oynayacağım inşallah. Elimden gelenin en iyisini yapmak, Türk ve Mısrlı hayranlara gerçek potansiyelimi göstermek için sabırsızlanıyorum." sözlerine yer verdi.

GALATASARAY ESPOR AKADEMİ KADROSU

Mustafa Ömer "MOMER" Sefa

Eren Alp "Kurama Cat" Öğdem

Akın "BlacKingston" Özsakallıoğlu

Eren "Warner" Yücel

Batuhan "Machine" Karagenç

Youssef "Biskoo" Hassan

Furkan "Leoo" Bilgin

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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