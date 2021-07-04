Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne artık zamlı fiyatla girilebilecek. Yüzde 233 zamlanan tarihi kuleye giriş ücreti, 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Galata Kulesi'nde 1 Temmuz 2021'den itibaren giriş ücretleri zamlandı.

YÜZDE 233 ZAM

Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı

ZİYARET SAATLERİ

Galata Kulesi ziyaret saatleri de yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan-1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08:30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

MÜZE KART'IN FİYATI 60 LİRA OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin yıllık ziyaret bedeliyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.

Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Armağan Çağlayan Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 20:19:36. #1.13#

title