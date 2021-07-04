Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Galata Kulesi'ne artık zamlı fiyatla girilebilecek. Yüzde 233 zamlanan tarihi kuleye giriş ücreti, 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Galata Kulesi'nde 1 Temmuz 2021'den itibaren giriş ücretleri zamlandı.

YÜZDE 233 ZAM

Alınan karara göre; yeni dönemde Galata Kulesi giriş ücretleri yüzde 233 zamlanarak 30 liradan 100 liraya yükseltildi.

ZİYARET SAATLERİ

Galata Kulesi ziyaret saatleri de yaz ve kış dönemine göre değişiyor. 1 Nisan-1 Kasım arası Galata Kulesi giriş saatleri 08:30'da başlıyor. Gece 24.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

MÜZE KART'IN FİYATI 60 LİRA OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin yıllık ziyaret bedeliyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.