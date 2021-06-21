Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüs etti
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Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüs etti

Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüs etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bir genç, tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüs etti.

Beyoğlu'nda bir genç, tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüs etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'nde yaşandı. Kuleye gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atladı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralandı.

Olay sırasında Galata Kulesi'nde bulunan ziyaretçiler de büyük şok yaşadı. Güvenlik görevlilerince Galata Kulesi'ne gelen ziyaretçiler boşaltıldı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gence kalp mesajı yaparak hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşananlar sırasında Galata Kulesi'nde bulunan Sümeyye Şen isimli genç kız, "Biz içerideydik. Birden aşağı atlamış. Görenler çok fazla ağladılar, fenalaşanlar oldu. Sırt üstü düşmüş. Direk ambulans geldi. Bir hemşire yaşadığını fark etmiş. Suni teneffüse başladılar. Ambulans geldi. Tekrar hayata döndürdüler ve hastaneye kaldırdılar" diyerek yaşananları anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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