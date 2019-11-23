GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı

23.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:55

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Öğretmenlik mesleğinin ehemmiyetine vurgu yapan Kileci, Atatürk'ün"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."sözünü hatırlatarak eğitimin ve eğitimciye düşen sorumluluğa dikkat çekti. Başkan Kileci, mesajında "Öğretmenlerimizin kıymetine vurgu yaptığımız bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni olarak seçilmesi ile kutlanmaya başlanmıştır. Milletimize okuma-yazma öğretmek ve cehaleti ortadan kaldırmak için Atatürk'ün eğitim vizyonu ile kurulan Millet Mektepleri, insanımızı bilgi ile donatmak ve çağdaş medeniyetler olarak anılan Batı medeniyetlerinin de ilerisine taşımak için atılan adımların ilklerindendir. Aslında öğretmenlerimizin rolü tarihin bu noktasında belirlenmiş ve bir milleti ilime ve fenne yönlendirecek yegane rehberler olma görevi öğretmenlerimize verilmiştir. Adım adım ilerlemenin, bilimsel gelişimin, ileri sanayinin ve ekonomik kalkınmanın; düşünen ve üreten eğitimli bir toplumdan geçtiğini bilen Başöğretmen, ardından gelecek eğitimcileri milli eğitimin asli unsurları olarak tayin etmiştir. İlkokul sıralarından üniversitelere kadar eğitimcilerimiz, yetiştirdikleri talebeler ile; bir anlamda fikri yapımızı, icra ettiğimiz sanatı, teknik ilerleyişimizin seyrini, adalet de dahil olmak üzere toplum ahlakımızın gelişimini ve siyasi işleyişe yön verecek yöneticilerimizi belirlemektedirler. Bir topluma yön verme kudreti, çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluğu Atatürk; "Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." şeklinde vurgulamıştır. Bu sözler ışığında, özgür düşünceyi temel alarak üreten nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Kileci mesajında, "Anne ve babası öğretmen olan bir birey olarak; öğretmenlerimizin kıymeti, ehemmiyeti ve fedakarlığına yakinen şahitlik etmiş olmanın bilinci ile, tüm çalışmalarımda eğitimi ve eğitimciyi önceleyerek hareket ediyor ve Birlik çatımız altındaki imkanları da bu yönde seferber etmeye gayret ediyorum. Şanlı ve yüksek bir topluluk olmak yolunda geleceğimizi şekillendiren tüm aydın öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor,Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA