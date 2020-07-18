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G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen ve yönetimin "Transfer görüşmesi yapmadık" dediği Arda Turan, ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadesini kullanması dikkat çekti.

18.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:17

Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna katacağı iddia edilen ancak sarı kırmızılı kulübün yaptığı son açıklama ile transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.

G.SARAY YÖNETİMİNDEN ARDA AÇIKLAMASI

Galatasaray kulübü Arda Turan'ın transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşme yaptığı haberlerini şu sözlerle yalanlamıştı: "Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."

G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Haber Yorumları (1)
RONALDİNHO: AH ARDA AH . . PARA BOZDU SENİ
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