G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos'la hazırlık maçı yapacak
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G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos'la hazırlık maçı yapacak

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Sarı-Kırmızılılar yeni sezon çalışmaları kapsamında Yunanistan'da Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray resmi hesabından yapılan bilgilendirmede 10 Temmuz'da oynanacak Kasımpaşa maçının ardından 13 Temmuz Salı günü de Yunanistan'da Olympiakos ile üçüncü hazırlık karşılaşması oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynanacak ön eleme maçı öncesi Galatasaray'da çalışmalara sürat verildi. Aslan, 10 Temmuz günü Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda Kasımpaşa ile ikinci hazırlık maçını oynayacak.

G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

3 GÜN SONRA YUNANİSTAN

Fatih Terim, bu iki karşılaşmada takımın iskeletini kondisyon olarak hazır hale getirmek istiyor. Sol bek, forvet ve kanat transferleriyle eksiklikler büyük ölçüde tamamlanacak. Kasımpaşa karşılaşmasının ardndan 13 Temmuz'da Yunanistan'a Olympiakos'a karşı sınav verilecek. Komşunun güçlü ekibi ile takım test edilecek. Bu mücadelenin saati 21.15 olarak bildirildi.

G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos'la hazırlık maçı yapacak
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G.Saray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ve Olympiakos'la hazırlık maçı yapacak - Haberler Spor
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