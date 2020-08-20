G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi Galatasaray'ın kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istediği, Beşiktaş'ın da transferi için devrede olan Mario Lemina'nın sosyal medyadan "Bugün günlerden Galatasaray" notuyla yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı bu paylaşımla adeta dönüş sinyali verdi. "BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY" Adı son dönemde Beşiktaş ile anılmaya başlayan Mario Lemina paylaştığı fotoğrafa, 'Bugün günlerden Galatasaray' notunu düştü. Gabonlu futbolcunun bu hamlesi sarı-kırmızılı takımla yeniden anlaşma sağladığı şeklinde yorumlandı.