Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu
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Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu

14.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:50
Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki bozulmalar sonrası G.Saray-Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu

İstanbul'da kar etkisini her geçen saat daha da arttırıyor. Saat 16:00'da oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla ilgili son durum yakından takip edilirken, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala zeminde yer yer bozulmaların oluştuğu görüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.

Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Alınan bilgilere göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak.

HAVA TAHMİNİ UZMANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanmasıyla ilgili farklı parametrelerin olduğunu söyleyen Macit, "Kar yağışı akşam saatleri dahil olmak üzere gece boyu devam edecek. Meteorolojik olarak kar yağışının maç saatinde de devam edeceğini söyleyebilirim. Maçın oynanıp oynanmaması hakkında farklı parametreler var" şeklinde konuştu.

ZEMİNE BRANDA ÇEKİLMİŞTİ

Karşılaşmanın birkaç gün öncesinde Galatasaray yetkilileri zemini branda ile kapatmış ve yoğun kar yağışının etkisinin azaltılması için ilk ciddi önlemini almıştı.

G.Saray-Kasımpaşa maçına kısa bir süre kala Türk Telekom Stadı'nın zemininde bozulmalar oluştu

ZEMİNDE BOZULMALAR BAŞLADI

Maçın başlamasına saatler kala branda kaldırıldı ve zeminin alttan ısıtması çalıştırılarak maç saatine hazır hale gelmesi için çalışmalar başladı. Ancak kar yağışının İstanbul'da artarak devam etmesi, Türk Telekom Stadı'nın zemininde de bozulmaların oluşmasına neden oldu.

Bu gelişmenin ardından mücadelenin oynanıp oynanmayacağı merak konusu olurken, yetkililerden konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

G.Saray-Kasımpaşa maçına kısa bir süre kala Türk Telekom Stadı'nın zemininde bozulmalar oluştu
13.30 itibari ile Türk Telekom Stadı'nın zemini
G.Saray-Kasımpaşa maçına kısa bir süre kala Türk Telekom Stadı'nın zemininde bozulmalar oluştu
13.30 itibari ile Türk Telekom Stadı'nın zemini

HAKEM MAÇ ÖNCESİ ZEMİNİ KONTROL EDECEK

Maç saati hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken etkili olacak kar yağışı sebebiyle maçın oynanmama ihtimali de futbolseverleri düşündürüyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı için stada gelen hakem Erkan Özdamar saat 16:00'dan kısa bir süre önce Türk Telekom Stadı'na çıkarak zemini kontrol edecek.

An itibariyle maçın oynanmasına engel bir durum gözükmüyor. Ancak maç saati brandaların kaldırılmasıyla birlikte hakem Özdamar yeşil sahaya yardımcılarıyla birlikte çıkarak kontrol yapacak.

G.Saray-Kasımpaşa maçına kısa bir süre kala Türk Telekom Stadı'nın zemininde bozulmalar oluştu

MAÇ SAATİ DE İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının 4 gün devam etmesi, havanın Perşembe günü normale dönmesi bekleniyor.

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