G.Saray'ın yıldızını yıkan olay! Milli takıma gitmesi tehlikeye girdi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla izleyenleri kendisine hayran bırakan Mostafa Mohamed, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü bir AVM'de alışverişe giden Mısırlı golcünün çantası çalındı. Çantanın içinde pasaportu da bulunan Mohamed, milli arada Mısır Milli Takımı'na katılamayabilir. Pasaportu olmadan yurt dışına çıkması mümkün olmayan futbolcu için yetkililer devreye girdi.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mostafa Mohamed geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü bir AVM'ye alışverişe giden Mohamed'in çantası çalındı. Çantanın içinde cüzdanın yanı sıra pasaportunun da bulunduğu öğrenildi. Alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarına hırsızlık anı yansıdı ancak hırsızla birlikte cüzdan ve pasaport hala bulunamadı.

MİLLİ TAKIMA GİDEMEYEBİLİR

Mısır Milli Takımı'ndan davet alacak Mostafa Mohamed milli arada pasaportu olmadan Türkiye'den ayrılamayacak. Bu duruma morali bozulan Mısırlı golcü, yetkililerin sorunu çözmesini bekliyor.

MOSTAFA MOHAMED'İN PERFORMANSI

Süper Lig'in devre arası transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Mostafa Mohamed, performansıyla hem taraftarı hem de teknik ekibi oldukça etkilemişti. Kısa sürede direkt etki göstermesiyle ilk 11'de yerini garantilen Muhammed, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 6 gol katkısı yapmayı başardı. Ligin 30. haftasında oynanan Kayserispor deplasmanında ise Falcao ile birlikte çift forvet başlayan Mustafa, skor katkısı yapamadan karşılaşmanın 68. dakikada oyundan alınmıştı.

(SABAH)